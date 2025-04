Pietro Parolin, cardeal italiano com uma longa história na América Latina

Pietro Parolin participou das negociações que retomaram as relações entre o Vaticano e o México, atuou como núncio na Venezuela e mediou o diálogo entre os Estados Unidos e Cuba. Agora, este cardeal italiano aparece como candidato papal para suceder o primeiro pontífice latino-americano.

Parolin, de 70 anos, foi o número dois do Vaticano durante quase todo o pontificado de Francisco. Como secretário de Estado, ele foi seu expoente mais visível no cenário mundial.

Com uma expressão calma, uma silhueta ligeiramente curvada e um senso de humor sutil, este diplomata liderou negociações importantes com a China e o Vietnã.

Ele agora está entre os favoritos para substituir o jesuíta argentino antes do conclave que começa em uma semana. Representa a continuidade, mas ao mesmo tempo sua postura moderada abre a porta para consertar fraturas dentro da Igreja.

Foi ordenado aos 25 anos e viajou para Roma para estudar Direito Canônico e Diplomacia, ingressou no serviço exterior da Santa Sé em 1986 e passou quatro décadas ao redor do mundo. Ele fala espanhol, inglês e francês, além de italiano.

Em 1989, chegou ao México, onde fez parte da delegação apostólica que negociou o restabelecimento das relações entre os dois países em 1992. As relações foram rompidas no final do século XIX, depois que o então presidente Benito Juárez confiscou propriedades da Igreja, dissolveu ordens religiosas e criou um Estado laico.