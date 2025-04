Petróleo fecha em queda por dúvidas sobre guerra comercial EUA-China e Opep+

Os preços internacionais do petróleo fecharam em forte queda nesta terça-feira (29), afetados pelo temor de uma desaceleração econômica provocada pela guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, e pela incerteza sobre um possível aumento da produção da Opep+.

No mercado de Londres, o barril de petróleo Brent do mar do Norte para entrega em junho caiu 2,44%, a 64,25 dólares.