Petróleo fecha em queda, mas limita perdas em meio à guerra tarifária

Os preços do petróleo fecharam em queda nesta segunda-feira (7), embora tenham limitado suas perdas após atingirem um valor mínimo em quatro anos durante a sessão, impactados pela ofensiva alfandegária do presidente americano, Donald Trump, particularmente contra a China, grande importador da commodity.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em junho registrou baixa de 2,09%, a 64,21 dólares, após atingir os 62,51 dólares ao longo do dia, um mínimo desde abril de 2021.