Pequim nega negociações comerciais em curso entre EUA e China

Pequim negou nesta quinta-feira (24) que existam negociações comerciais em curso entre os Estados Unidos e a China, após o presidente Donald Trump sugerir que há um diálogo aberto para solucionar o impasse entre as duas maiores economias do mundo.

"Como departamento competente na área de relações econômicas e comerciais com o exterior, gostaria de destacar que atualmente não há negociações econômicas, nem comerciais, entre a China e os Estados Unidos", declarou o porta-voz do Ministério do Comércio chinês, He Yadong, em uma entrevista coletiva.