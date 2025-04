Partido de Milei fica em terceiro no primeiro teste eleitoral do ano na Argentina

O partido do presidente argentino, Javier Milei, ficou em terceiro lugar nas eleições de domingo na província de Santa Fé, onde a coalizão do governador Maximiliano Pullaro conquistou a vitória na primeira votação de um ano que será marcado por eleições legislativas nacionais em outubro.

Santa Fé, ao norte de Buenos Aires, escolheu no domingo os representantes que devem reformar sua Constituição, além de titulares de cargos locais. Há 16 meses, o ultraliberal Milei obteve 62,8% dos votos na província no segundo turno da eleição que o levou à presidência, mas agora seus candidatos alcançaram 14%, segundo resultados provisórios.

O distrito é o terceiro em importância na Argentina e seu eleitorado representa 8% do total do país.

Com 98,7% dos votos apurados, o governador Maximiliano Pullaro, que liderou a lista de seu campo político, uma coalizão dos partidos União Cívica Radical, Proposta Republicana e socialistas, conquistou a vitória com 34,6% dos votos.

Em segundo lugar ficou o candidato do Partido Justicialista (peronista), Juan Monteverde, com 15,2%, segundo a apuração provisória.

O início do calendário eleitoral aconteceu dois dias após o apoio dado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) ao programa de governo, com um empréstimo de 20 bilhões de dólares (117 bilhões de reais) para fortalecer as reservas, em meio a uma crise cambial que obrigou o Banco Central a vender mais de 1,8 bilhão de dólares (10,5 bilhões de reais) em duas semanas.