Parlamento alemão se reunirá em 6 de maio para eleger Merz como chefe de Governo

O Bundestag elegerá o conservador Friedrich Merz como chanceler - o chefe de Governo da Alemanha - em 6 de maio, pondo um fim definitivo ao mandato de Olaf Scholz, anunciou a câmara baixa do Parlamento alemão nesta segunda-feira (14).

Friedrich Merz, de 69 anos, deve ser eleito pela maioria dos 630 deputados de Bundestag. O líder dos conservadores, que ganharam as recentes eleições gerais, dirigirá um governo de coalizão formado com o Partido Social-Democrata (SPD) do chanceler que está deixando o cargo.