Para Francisco recebe multidão pela última vez

A bordo do papamóvel, seu caixão percorreu 4 km pela Cidade Eterna, passando pelo icônico Coliseu Romano e pelos Fóruns Imperiais.

"Grazie, Francesco", dizia uma faixa branca com letras vermelhas gigantes pendurada em um prédio em frente à basílica onde o primeiro pontífice latino-americano foi enterrado.

Os aplausos deram lugar ao silêncio quando o caixão foi retirado do veículo e desapareceu pelas portas da imponente igreja do século V, localizada no coração de Roma.