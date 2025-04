Papa Francisco morre aos 88 anos

O jesuíta argentino, líder da Igreja Católica desde 2013, passou 38 dias hospitalizado com pneumonia grave e, após receber alta em 23 de março, parecia debilitado, embora tenha participado das celebrações da Páscoa no domingo.

"Nesta manhã, às 7h35 (5h35 GMT, 2h35 em Brasília), o bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai", anunciou o cardeal Kevin Farrell em um comunicado publicado pelo Vaticano em seu canal do Telegram.

Em 14 de fevereiro, Francisco foi internado no Hospital Gemelli, em Roma, com uma bronquite que causava graves dificuldades respiratórias.

Neste domingo, ainda em convalescença, apareceu na sacada da Basílica de São Pedro, no Vaticano, e, com a voz fraca, desejou "Feliz Páscoa" aos milhares de fiéis reunidos.

Estão previstos nove dias de serviços funerários, juntamente com um período de 15 a 20 dias para organizar um conclave com cerca de 130 cardeais eleitores para eleger um sucessor. Mais de dois terços deles foram nomeados por Francisco.

"Ele sobreviveu a esta Páscoa e se foi", disse Cesarina Cireddu, da ilha italiana da Sardenha, com lágrimas nos olhos. "Ele voltou para o Senhor, que vá com Deus".

O primeiro papa jesuíta e latino-americano da história se envolveu incansavelmente na defesa dos migrantes, do meio ambiente e da justiça social, sem questionar as posições da Igreja em questões como o aborto ou o celibato sacerdotal.

O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, que se encontrou com o pontífice no Vaticano no domingo, declarou da Índia que seu "coração está com os milhões de cristãos" em todo o mundo.

O líder espiritual dos 1,3 bilhão de católicos do mundo foi hospitalizado duas vezes em 2023, o que o levou a reconhecer os "limites" com os quais teve que lidar e cancelar sua participação em grandes eventos como a COP28 em Dubai em dezembro.

Tanto em Roma quanto no exterior, o "papa do fim do mundo", que liderou os jesuítas durante a ditadura argentina na década de 1970, denunciou incansavelmente todas as formas de violência, do tráfico de pessoas aos desastres migratórios e à exploração econômica.