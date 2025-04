Palestinos na Cisjordânia e em Jerusalém fazem greve para exigir o fim da guerra em Gaza

Muitas ruas estão desertas. As lojas estão fechadas, assim como as escolas e a maioria das administrações públicas na Cisjordânia, território palestino ocupado por Israel desde 1967.

Uma coalizão de vários movimentos políticos palestinos - incluindo as principais facções rivais, Fatah e Hamas - havia convocado uma greve no dia anterior para "acabar com o genocídio e o massacre infligidos ao nosso povo".