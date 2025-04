Os mistérios dos obeliscos, pequenos habitantes do nosso corpo

No entanto, o pesquisador observou que certas estruturas semelhantes demonstraram seus efeitos, começando com seu próprio objeto de estudo: o vírus da hepatite D, uma cadeia circular de RNA que só pode atuar como satélite em combinação com o vírus da hepatite B, mais complexo.

Para alguns especialistas, os obeliscos se juntam aos viroides para dar suporte à hipótese do "mundo do RNA": a ideia de que formas de vida muito simples baseadas em RNA existiam antes do surgimento do DNA.