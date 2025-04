ONU: quase 500 mortos na região sudanesa de Darfur do Norte desde 10 de abril

Quase 500 civis morreram em Darfur do Norte nas últimas duas semanas, informou a ONU nesta sexta-feira (25), que também denunciou a violência sexual generalizada nesta região do oeste do Sudão, que está em guerra há mais de dois anos.

Também inclui "pelo menos 129 civis" assassinados entre domingo e quinta-feira desta semana somente na cidade de El Fasher, no distrito de Um Kedada e no campo de deslocados de Abu Shouk, disse o escritório de direitos humanos em um comunicado.

O Sudão é palco de um conflito desde 15 de abril de 2023 entre as forças do chefe do Exército, Abdel Fattah al Burhan, e as de seu adjunto, Mohamed Hamdan Daglo, que lidera as FAR.