ONU: mais de 1.600 assassinatos no Haiti entre janeiro e março, a maioria membros de gangues

Esses números representam uma queda em relação ao trimestre anterior (1.741 mortes de outubro a dezembro) e ao primeiro trimestre de 2024 (2.505 mortes), mas a intensidade da violência não é necessariamente linear com os números, variando de acordo com ataques de gangues e operações policiais.

"Entre janeiro e março de 2025, apesar do alto número de mortos entre suas fileiras (936 indivíduos), as gangues intensificaram seus esforços para expandir seu controle territorial dentro e ao redor da área metropolitana de Porto Príncipe", diz o relatório.

No final de março, as gangues também lançaram "ataques violentos" contra as cidades de Mirebalais e Saut-d'Eau, no departamento do Centro, para "controlar o acesso à fronteira com a República Dominicana em um trecho de quase 70 quilômetros".