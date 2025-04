Ondas gigantes deixam ao menos seis mortos no litoral da Austrália

Ao longo do final de semana de Páscoa, seis pessoas morreram no litoral da Austrália após o registro de ondas gigantes . O fenômeno atingiu a principal cidade do país, Sydney, e outros municípios da costa leste.

Um alerta de ondas perigosas foi emitido pela agência meteorológica da Austrália, de acordo com o jornal The New York Times, e estava ativo até a manhã de domingo (20). O comunicado alertava sobre as condições e risco para a pesca, inclusive as realizadas em solo, natação e passeios de barco em um trecho que vai de Queensland até Nova Gales do Sul, o que inclui importantes cidades australianas, como Sydney, Byron Bay e Gold Coast.