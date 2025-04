OMC examinará demanda de Pequim sobre tarifas da UE a seus carros elétricos

Quando a China levou o caso à OMC no final do ano passado, indicou que "não aprovava nem aceitava" tais tarifas.

"A China tomará todas as medidas necessárias para proteger firmemente os direitos legítimos e interesses das companhias chinesas", declarou então um porta-voz do Ministério de Comércio chinês.

O representante de Pequim afirmou, em uma reunião a portas fechadas do Órgão de Solução de Controvérsias da OMC, nesta sexta-feira, que seu país considera que as medidas da UE não são compatíveis com as regras do comércio internacional, segundo um funcionário desta organização com sede em Genebra.