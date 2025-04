Ódio 'não tem lugar na França', diz Macron após ataque a muçulmano

O racismo e o ódio não têm espaço na França, declarou o presidente Emmanuel Macron neste domingo (27), após o esfaqueamento letal de um muçulmano em uma mesquita no sul do país.

O agressor, que fugiu, esfaqueou a vítima dezenas de vezes e depois a filmou com um celular enquanto gritava insultos contra o islã em La Grand-Combe, na região de Gard.

O ministro do Interior Bruno Retailleau disse na televisão neste domingo que havia ordenado à polícia reforçar a segurança nas mesquitas de todo o país.

O promotor regional Abdelkrim Grini indicou no domingo que "certos elementos" poderiam levar a crer que o "motivo antimuçulmano" talvez não fosse "o motivo principal [...] ou a única motivação" do crime.

O suposto agressor enviou o vídeo que havia gravado com seu telefone - no qual a vítima é vista se contorcendo de dor - para outra pessoa, que o compartilhou em uma rede social antes de excluí-lo.

Uma fonte próxima do caso, que pediu para não ter seu nome revelado, indicou que o suposto autor do crime foi identificado como um cidadão francês de origem bósnia que não é muçulmano.

A vítima, um jovem malinês de 20 anos, e o agressor estavam sozinhos na mesquita no momento do ataque. O corpo só foi descoberto mais tarde, quando outros fiéis chegaram à mesquita.

Depois de inicialmente orar ao lado do homem, o agressor esfaqueou a vítima até 50 vezes antes de fugir do local.

Paris também foi palco de uma manifestação com a participação de centenas de pessoas, na qual o líder da esquerda radical, Jean-Luc Mélenchon, acusou o governo de alimentar um "clima de islamofobia", no momento em que a imigração está no centro da agenda política.