O que se sabe sobre o apagão que atinge Portugal, Espanha e outras partes do continente europeu

Portugueses foram surpreendidos com o fechamento das estações de metrô e falta de energia em supermercados, lojas e nos caixa eletrônicos. PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

A Península Ibérica, formada por Portugal e Espanha, e outras partes da Europa sofrem com um apagão de energia nesta segunda-feira (28). A falta de luz teve início por volta do meio-dia, horário local (7h horário de Brasília). Foram registrados problemas nos trens, metrôs e aeroportos. Supermercados, bancos e lojas tiveram que fechar as portas.

A empresa responsável pelo fornecimento de energia em Portugal relatou que houve um "corte de energia maciço" na Península Ibérica e parte da França. Segundo a operadora de redes energéticas REN, de Portugal, os apagões ocorreram em razão de uma falha na rede elétrica espanhola.

Inicialmente, a falha foi relacionada a um "fenômeno atmosférico raro", conhecido como "vibração atmosférica induzida", que teria causado oscilações anormais nas linhas de alta tensão (400 kV). Contudo, a REN negou ter atribuído o apagão a esse problema.

O governo espanhol decretou emergência nacional, para que possa assumir o controle da ordem pública e outras funções na região afetada.

Regiões de França, Inglaterra, Itália, entre outros países europeus, também foram afetados.

Problemas em aeroportos

Companhias aéreas relataram problemas nos aeroportos de Barajas, em Madri, e El Prat, em Barcelona. A operadora de aeroportos espanhola Aena informou que o corte de energia produziu alguns incidentes, mas que já estão ativos geradores de contingência.

"Verifique com sua companhia aérea, pois pode haver problemas com acesso e transporte terrestre", informou, por meio de nota publicada no X.

Controladores de tráfego aéreo também falam em restrições ou reduções de tráfego no aeroporto de Lisboa. A ANA, empresa responsável pelos aeroportos de Portugal, afirmou que os geradores de emergência foram acionados.

"Nos aeroportos de Faro e do Porto estão a fazer-se todas as aterragens e descolagens, com recurso a energia de gerador, enquanto em Lisboa estão também a acontecer aterragens e descolagens, mas com maior limitação", disse a empresa, segundo o jornal Público.

Sem trens, sem metrô

Na capital espanhola, as estações de metrô foram evacuadas e fechadas. A jornalista brasileira Mariane Quadros disse que os impactos do apagão na operação dos trens afetaram quem mora em regiões próximas e trabalha em Barcelona.

— Vimos notícias de pessoas que estão sendo retiradas dos trens, pois estavam em transporte no momento do corte. Os trens ainda estão sem funcionar, então as estações vão ficar abertas para quem não conseguir voltar para casa.

Em Lisboa e na cidade do Porto os trens também deixaram de circular. O metrô na capital portuguesa foi fechado. No momento do apagão, muitas pessoas estavam nos vagões, que precisaram ser retiradas.

Sem metrô, europeus enfrentam filas para conseguir outra forma de transporte. PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Em Portugal, vários vagões do metrô de Lisboa foram evacuados, os tribunais também interromperam as operações e os caixas eletrônicos e sistemas de pagamento eletrônico foram afetados, segundo relatos da imprensa.

Congestionamentos

Muitas sinaleiras estão desligadas em Madri, Lisboa e na cidade do Porto. A situação provoca congestionamentos.

Trânsito nas ruas de Madri ficou congestionado. OSCAR DEL POZO / AFP

Telecomunicações

Há relatos de problemas para fazer chamadas, e o serviço de mensagens WhatsApp está operando na metade da velocidade, segundo o jornal "El País".

Não era possível fazer chamadas pelo celular, embora alguns aplicativos funcionassem. A distribuidora portuguesa E-Redes disse que foi forçada a cortar energia em áreas específicas para estabilizar a rede, depois da falha elétrica no sistema europeu, segundo o jornal Expresso.

Reuniões de emergência

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, comandou uma reunião de emergência com o Centro de Controle da Rede Elétrica, e convocou um gabinete de crise para acompanhar a situação.

Ele visitou o centro de controle da operadora de transmissão de eletricidade Red Eléctrica. António Costa, presidente do Conselho Europeu, acompanha a situação de perto. Em Portugal, o governo anunciou uma reunião extraordinária dos ministros na residência oficial do primeiro-ministro, Luís Montenegro.

Mercado fechado na Espanha. MIGUEL RIOPA / AFP

Ataque cibernético

O Centro Nacional de Cibersegurança de Portugal afirmou que nenhum indício de ataque cibernético foi identificado até ao momento, mas autoridades no país e na Espanha anunciaram investigações sobre a hipótese.

Energia volta de forma gradual

A energia está sendo restabelecida em algumas áreas da Espanha, informou a Red Electrica, responsável pelo fornecimento de eletricidade no país. "Continuamos trabalhando com todos os recursos para conseguir o restabelecimento do fornecimento o mais rápido possível em todo o território", afirmou a empresa.

A Red Elétrica afirmou que já houve retorno nas regiões norte e sul do território. O restabelecimento total deve ocorrer em até 10 horas.

Em Portugal, 750 mil pontos já tiveram a energia restabelecida. As subestações elétricas da região do Porto voltaram a operar normalmente, conforme a companhia responsável.

Apagão suspende partidas no Masters de Madri

O apagão fez com que as partidas do Masters 1000 de Madri fossem suspensas. Por meio das redes sociais, os organizadores do Masters de Madri afirmaram que estão trabalhando para retomar os jogos "o mais breve possível".

Sem energia nas quadras, o sistema de marcação de linhas, por meio do qual é definido se houve um ponto, caso a bola fique próxima às laterais do campo, não pode funcionar.

Ajuda da Ucrânia

O governo ucraniano informou que está pronto para ajudar na restauração das redes de energia após a falha geral que atingiu a Espanha e Portugal, disse o ministro da Energia ucraniano, German Galuschenko.

Galuschenko afirmou que o país adquiriu experiência no assunto após três anos de ataques da Rússia a estações de energia elétrica da Ucrânia.

Andorra e França