O que se sabe do conclave

O conclave começará às 16h30 (11h30 no horário de Brasília) em 7 de maio, após uma oração na Capela Paulina do Vaticano.

Os cardeais farão um juramento antes de entrar na Capela Sistina do Palácio Apostólico na Cidade do Vaticano, onde a votação acontece.

Na quarta-feira, 7 de maio, começa com uma missa solene às 10h "para a eleição do Sumo Pontífice" na Basílica de São Pedro.

Embora tenha levado quase três anos para nomear o papa Gregório X no século XIII - o mais longo conclave até hoje - as reuniões modernas geralmente duram apenas alguns dias. Tanto Francisco quanto seu antecessor, Bento XVI, foram eleitos após dois dias de votação.

Todos eles tiveram voz e voto na escolha da data do conclave, mas apenas 133 - os com menos de 80 anos - podem participar da eleição.

A Europa, no entanto, tem o maior número de votantes, com 51 cardeais, frente a 27 cardeais da Ásia e Oceania, 21 entre América do Sul e América Central, 18 da África e 16 da América do Norte.