O que se sabe do conclave

Embora a eleição do papa Gregório X tenha demorado quase três anos no século XIII, a mais longa da história, os conclaves modernos costumam durar apenas dias.

Os cardeais se reunirão e emitirão seu voto na Capela Sistina, uma joia renascentista adornada com os célebres afrescos de Michelangelo, localizada no Palácio Apostólico.

Todos eles tiveram voz e voto na escolha da data do conclave, mas apenas 135 - os com menos de 80 anos - podem participar da eleição.

A Europa, no entanto, tem o maior número de votantes, com 53 cardeais, frente a 27 cardeais da Ásia e Oceania, 21 entre América do Sul e América Central, 18 da África e 16 da América do Norte.