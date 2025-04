O que é vibração atmosférica induzida, fenômeno que pode ter causado o apagão na Europa

De acordo com a MetSul Meteorologia, a vibração atmosférica induzida se dá quando oscilações de baixa frequência — entre 0,1 Hz e 10 Hz — afetam os condutores e componentes da rede elétrica . Essa vibração tem origem na interação entre fenômenos elétricos e as condições climáticas.

Conjugação de fatores

Efeito dominó

De acordo com a engenheira, tal curto poderia gerar este grande apagão, caso as linhas de transmissão sejam interligadas, gerando um efeito dominó .

Apagão na Europa

A Península Ibérica, formada por Portugal e Espanha, e outras partes da Europa sofrem com um apagão de energia nesta segunda-feira (28). A falta de luz teve início por volta do meio-dia no horário local (7h no horário de Brasília). Foram registrados problemas nos trens, metrôs e aeroportos. Supermercados, bancos e lojas tiveram que fechar as portas.