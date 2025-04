O programa para o funeral do papa Francisco

Com o fechamento do caixão do primeiro pontífice latino-americano, que morreu na segunda-feira (21) aos 88 anos, a organização de seu funeral entrou em sua etapa final. O próximo e último evento da despedida é o seu sepultamento, que acontecerá após a celebração de uma missa fúnebre que será rezada em várias línguas na Praça de São Pedro no sábado, a partir das 5h (horário de Brasília). Mais de cinquenta chefes de Estado e 10 monarcas em exercício confirmaram sua presença na cerimônia. (confira a programação completa abaixo)

Após a missa no Vaticano, o cortejo fúnebre percorrerá as ruas de Roma até seu local de descanso final, a Basílica de Santa Maria Maior. O enterro de Francisco será o primeiro de um pontífice fora do Vaticano desde Leão XIII em 1903.

O cortejo passando em frente a monumentos icônicos como o Coliseu. O público poderá acompanhar a cerimônia em telas gigantes. As autoridades estimam que dezenas de milhares de pessoas possam testemunhar a transferência de seus restos mortais.

Seu túmulo será à imagem de seus 12 anos de pontificado: feito de mármore e com "Franciscus" como única inscrição. Uma reprodução da cruz peitoral usada pelo papa em vida acompanhará o conjunto.

Como será a missa

A cerimônia terá duração de uma hora e meia e contará com a participação de 224 cardeais e 750 bispos e padres.

O caixão de madeira e zinco, que foi lacrado na noite desta sexta-feira, será colocado na praça em frente ao altar.

As delegações se sentarão em ordem alfabética, à direita do altar e do caixão, de frente para a basílica.

Na primeira fila estarão Milei, como presidente da terra natal do falecido pontífice, e o seu contraparte italiano Sergio Mattarella.

Eles serão seguidos pelos dez monarcas em exercício e por cerca de 50 chefes de Estado, incluindo Daniel Noboa, do Equador, Xiomara Castro, de Honduras, e Luis Abinader, da República Dominicana.

Os cardeais ficarão do lado esquerdo.

Estes serão os destaques da missa multilíngue, em ordem cronológica:

Leituras

Homilia do cardeal Re

Oração universal

Consagração do pão e do vinho

Participantes trocam gesto de paz (Aperto de mãos)

Comunhão

Silêncio para oração pessoal

Patriarcas, arcebispos e metropolitas das Igrejas católicas orientais se aproximam do caixão

O celebrante aspergirá o pontífice com água benta

Caixão entra na Basílica de São Pedro

Confira o programa oficial do funeral:

00h30min (de Brasília):

Abertura da praça de São Pedro no Vaticano

04h30min

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente argentino, Javier Milei, e os reis da Espanha, Felipe VI e Letícia, são aguardados na praça.

05h

Início da mesa fúnebre presidida pelo italiano Giovanni Battista Re, decano do Colégio dos Cardeais.

Por volta das 06h30min:

O caixão parte em direção à Basílica de Santa Maria Maior e ficará visível para o público por trás de barreiras de metal ao longo do percurso. Telões transmitirão o seu deslocamento.

Durante aproximadamente 30 minutos, a procissão percorrerá lentamente as ruas de Roma por cerca de quatro quilômetros, passando por locais emblemáticos, como os Fóruns Imperiais e o Coliseu.

Por volta das 07h:

Os restos mortais de Jorge Mario Bergoglio chegam à Santa Maria Maior, uma das quatro basílicas papais de Roma. Um grupo de pessoas desfavorecidas o receberá como um símbolo de seu pontificado.

O cardeal camerlengo Kevin Farrell presidirá o sepultamento, que será realizado de forma privada.

Como foi o velório

Cerca de 250 mil pessoas prestaram suas homenagens diante do caixão do papa Francisco durante o velório de três dias na Basílica de São Pedro, anunciou o Vaticano.

Imagens de televisão mostraram como a capela-ardente foi esvaziada do público em geral por volta das 19h no horário de Roma (14h pelo horário de Brasília), enquanto cardeais, padres e funcionários da Santa Sé permaneceram.

O pontífice jesuíta superou assim as 195 mil pessoas que se despediram de seu antecessor Bento XVI após sua morte em 31 de dezembro de 2022.

O fechamento do caixão do papa argentino aconteceu em uma cerimônia privada, onde o rosto do papa foi coberto por um véu de seda branca. Em seguida, forma depositados no caixão um saco contendo moedas cunhadas durante seu pontificado, medalhas de prata e bronze que representam seus anos de serviço à Igreja, e um tubo metálico com um documento que narra sua vida. O rito ainda contará com a tradicional benção de água benta sobre o caixão.

Conclave sem data para acontecer

O Vaticano descartou anunciar por enquanto a data do conclave, reunião que elegerá o próximo líder espiritual de 1,4 bilhão de católicos no mundo.

O conclave deve ser realizado na icônica Capela Sistina dentro de 15 a 20 dias após a morte do papa, ou antes, se os cardeais assim o decidirem.

Mais de dois terços dos 135 cardeais que poderão votar foram nomeados pelo falecido papa.