NY: empresa dona do helicóptero que caiu no Hudson encerrará operações imediatamente, diz FAA

A empresa responsável pelo helicóptero turístico que partiu no ar e caiu de cabeça para baixo no rio Hudson, na cidade de Nova York, na última quinta-feira, 10, está "encerrando suas operações imediatamente", informou a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês) em comunicado publicado no X (antigo Twitter) noite deste domingo, 13.

"Além disso, a FAA iniciará uma revisão imediata da licença e do histórico de segurança da operadora de turismo", completou a agência governamental.

O acidente, que é um dos mais recentes desastres aéreos do país, matou o piloto e uma família de cinco turistas espanhóis. No dia seguinte à tragédia em Nova York, outras três pessoas também morreram após a queda de um avião de pequeno porte próximo ao Aeroporto de Boca Raton, na Flórida.

No comunicado, a FAA também diz estar "analisando pontos críticos de acidentes envolvendo aviões/helicópteros em todo o país". A agência vai realizar um painel sobre segurança de helicópteros no próximo dia 22 de abril "para discutir as descobertas, os riscos e as opções adicionais de mitigação".

Tragédias aéreas têm se tornado frequentes nos EUA. Em março, um avião com cinco pessoas a bordo caiu em um estacionamento de lar para idosos na Pensilvânia: todos que estavam no avião sobreviveram à queda e ninguém foi atingido em solo.