Novo julgamento de Weinstein entra na fase das alegações

A jornada começou às 10h00 (11h00 no horário de Brasília) com a chegada dos promotores e advogados da defesa antes que o réu entrasse no Tribunal Criminal da Cidade de Nova York em uma cadeira de rodas, seguido pelo juiz e pelo júri popular que determinará sua culpa ou inocência das acusações.

Ele também será julgado por uma nova acusação de agressão sexual supostamente ocorrida em 2006 em um hotel de Manhattan. A acusadora permaneceu no anonimato até o momento, mas espera-se que testemunhe no julgamento com seu nome, segundo a advogada Lindsay Goldbrum.

Weinstein espera que o caso seja "visto com um novo olhar", quase oito anos após as investigações do New York Times e da revista New Yorker que provocaram sua queda e o nascimento do movimento #MeToo, considerado como o momento de libertação da palavra de muitas vítimas contra abusos sexuais, em particular no ambiente de trabalho.