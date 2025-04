Netflix obtém lucro de US$ 2,9 bilhões no 1T e supera expectativas

A gigante do streaming informou em um boletim de resultados que teve "um bom começo em 2025", com receitas que totalizaram 10,5 bilhões de dólares (R$ 61,5 bilhões) no primeiro trimestre.

As ações da empresa, com sede no Vale do Silício, subiram mais de 4% nas negociações após o fechamento do pregão.