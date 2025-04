Negociações comerciais com China vão 'muito bem', segundo EUA

As conversas entre os Estados Unidos e a China em busca de um acordo comercial avançam "muito bem", afirmou a Casa Branca nesta terça-feira (22), apesar da nova política de tarifas do presidente Donald Trump e das medidas de retaliação de Pequim.

"Estamos indo muito bem em relação a um potencial acordo comercial com a China", disse a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

No âmbito de um evento a portas fechadas organizado pelo banco americano JP Morgan Chase em Washington, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, declarou que a situação atual é insustentável para as duas potências, informou à AFP uma fonte presente na sala.