'Não tenho como alimentar meus filhos': moradores de Gaza desesperados lutam para encontrar comida

"As pessoas se empurram com medo de perder a vez. Crianças pequenas caem", diz Yusef.

A crise humanitária no território palestino piorou significativamente desde que Israel bloqueou a entrada de toda a ajuda humanitária em 2 de março, dias antes de retomar sua ofensiva militar após o colapso do cessar-fogo.

Yusef se sente responsável por sua família após a morte de seu pai devido à guerra. Ele não sonha com brinquedos, mas com algo muito simples: sentar-se à mesa com sua mãe e irmã e comer em paz. É por isso que, todas as manhãs, ele corre para as cozinhas solidárias.