Na última aparição pública, papa Francisco deu bênção e cumprimentou fiéis no Domingo de Páscoa

O papa Francisco , que morreu na manhã desta segunda-feira (21) , aos 88 anos, apareceu na sacada da Basílica de São Pedro, no Vaticano, na manhã do domingo de Páscoa (20), para dar a sua última bênção "Urbi et Orbi" (à cidade de Roma e ao mundo).

Morte do Papa

O Vaticano informou, nesta segunda-feira, a morte do 266º papa da história , Francisco. O pontífice esteve internado devido a uma dupla pneumonia por 37 dias no hospital Gemelli, em Roma. Ele recebeu alta em 23 de março e se recuperava no Vaticano.

"O Bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e de Sua Igreja. Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados. Com imensa gratidão por seu exemplo como verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, recomendamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso do Deus Trino", diz comunicado oficial.