Musk publica vídeo de economista argumentando contra tarifas e postagem é vista como recado a Trump

Bilionário é chefe do Departamento de Eficiência Governamental do governo Trump.

O chefe do Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês) do governo de Donald Trump, Elon Musk, compartilhou nesta segunda-feira (7) um vídeo com críticas a tarifas, classificadas como "barreiras ao livre comércio". A publicação foi vista por muitos como um recado às tarifas recíprocas anunciadas pelo republicano na semana passada contra diversos países.