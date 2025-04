Musk diz que conselheiro da Casa Branca é "idiota" após críticas à produção da Tesla

ANDREW HARNIK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

O conselheiro econômico da Casa Branca, Peter Navarro , foi alvo de duras críticas por Elon Musk . Em uma publicação no X, o CEO da Tesla afirmou que Navarro "é realmente um idiota".

"Uma boa parte dos motores que ele usa vem do Japão e da China. A eletrônica vem de Taiwan", afirmou Navarro à emissora.

Essa não é a primeira vez que Musk critica publicamente medidas ou integrantes do governo de Donald Trump. Na segunda-feira (7), o empresário compartilhou um vídeo do economista Milton Friedman defendendo o livre comércio e classificando as tarifas como "barreiras ao livre comércio".