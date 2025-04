Morte do papa Francisco: como foi o dia de comoção e quais os próximos passos no Vaticano

Imagem do papa Francisco e velas foram colocadas no altar da Basílica Nossa Senhora das Dores, no Centro de Porto Alegre. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O mundo acordou na segunda-feira (21) com a notícia da morte de Jorge Bergoglio, o papa Francisco, aos 88 anos. Depois de 12 anos à frente da Igreja Católica, o sumo pontífice faleceu em decorrência de insuficiência cardíaca e AVC. Lideranças mundiais se manifestaram e diversas homenagens foram registradas ao longo do dia.

A morte do Papa foi registrada às 7h35min, pelo horário de Roma (2h35min em Brasília). Poucas horas depois, sua partida movimentava fiéis ao redor do mundo. No mesmo dia, cardeais já foram convocados para o conclave.

Homenagens no RS, no Brasil e no mundo

Ainda em ritmo de feriado, brasileiros se reuniram em diferentes locais para prestar sua homenagem ao primeiro papa latino-americano. Clima de luto e despedida também foi registrado em outros países.

Porto Alegre e RS

Na capital gaúcha, Igrejas Católicas abriram suas portas para receber fiéis e prestar homenagens ao Papa. Na Catedral Metropolitana, no Centro, foi realizada uma celebração eucarística em sufrágio da alma de Francisco. Ao menos outras cinco missas dedicadas ao sumo pontífice ocorreram em Porto Alegre.

No complexo do recém inaugurado Cristo Protetor, em Encantado, no Vale do Taquari, foi realizada uma missa em homenagem ao Papa. Ao longo da segunda-feira, os fiéis que passaram pelo local puderam tocar em um fragmento da estátua que foi abençoado pelo Pontífice em 2023.

Brasil e Argentina

Países com forte tradição católica, Brasil e Argentina registraram diversas homenagens ao papa latino-americano. O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, decretou luto oficial de sete dias devido à morte do sumo pontífice.

Missas lotadas de fiéis foram registradas em diferentes regiões do país. Na Catedral da Sé, em São Paulo, público levou flores e parte dele assistiu em pé a cerimônia religiosa.

Na Argentina, terra natal de Francisco, houve grande comoção na Catedral Metropolitana de Buenos Aires, junto à Praça de Maio, e também na Basílica de Flores, no centro do bairro San José de Flores. A região é famosa por ser o local de origem do líder religioso.

Vaticano e demais locais

No Vaticano, baladas diferentes do habitual sinalizaram, no começo da manhã, a partida do Papa. Ao longo do dia, a Praça de São Pedro ficou lotada de fiéis que prestaram suas homenagens.

Nos Estados Unidos, bandeiras ficaram a meio mastro e, na França, as luzes da Torre Eiffel foram apagadas em respeito ao falecimento. Reuniões de fiéis, missas e demais homenagens também foram registradas em outros países.

Lideranças mundiais

Mandatários de todo o mundo prestaram homenagem ao papa Francisco, depois que o Vaticano anunciou a morte do sumo pontífice. Foram registradas falas de diferentes lideranças, independente de religião, incluindo de países em guerra, aos quais o sumo pontífice direcionava falas de pedidos de paz.

Brasil: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou sete dias de luto. "A humanidade perde hoje uma voz de respeito e acolhimento ao próximo. O papa Francisco viveu e propagou em seu dia a dia o amor, a tolerância e a solidariedade que são a base dos ensinamentos cristãos", escreveu o presidente no Instagram.

o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou sete dias de luto. "A humanidade perde hoje uma voz de respeito e acolhimento ao próximo. O papa Francisco viveu e propagou em seu dia a dia o amor, a tolerância e a solidariedade que são a base dos ensinamentos cristãos", escreveu o presidente no Instagram. Estados Unidos: "Descanse em paz, papa Francisco", publicou na rede social X a Presidência dos Estados Unidos. O vice-presidente americano, J.D. Vance, que é católico e se reuniu com o pontífice no domingo (20), declarou que o seu "coração está com os milhões de cristãos" do mundo.

"Descanse em paz, papa Francisco", publicou na rede social X a Presidência dos Estados Unidos. O vice-presidente americano, J.D. Vance, que é católico e se reuniu com o pontífice no domingo (20), declarou que o seu "coração está com os milhões de cristãos" do mundo. Argentina: o presidente argentino Javier Milei se disse honrado por ter conhecido "em sua bondade e sabedoria" o papa Francisco, "apesar de diferenças que hoje são menores".

o presidente argentino Javier Milei se disse honrado por ter conhecido "em sua bondade e sabedoria" o papa Francisco, "apesar de diferenças que hoje são menores". Israel: o presidente Isaac Herzog prestou homenagem a "um homem de profunda fé e compaixão sem fim".

o presidente Isaac Herzog prestou homenagem a "um homem de profunda fé e compaixão sem fim". Palestina: o presidente da Autoridade Palestina Mahmud Abbas homenageou "um amigo fiel do povo palestino", que reconheceu a Palestina como Estado.

Também foram registradas manifestações de líderes da Europa, incluindo do leste europeu, da África, da Ásia, do Oriente Médio e da América. Confira aqui.

Quais os próximos passos

A morte de um papa dá início a um protocolo na Igreja Católica que começa com a despedida ao pontífice falecido e se encerra com a definição do sucessor.

O conclave, processo que elege o novo papa, ocorre, em geral, no 15º dia após a morte do santo padre, mas pode ser postergado, no máximo, até o 20º dia, para garantir a chegada de todos os votantes.

Até a definição do novo papa, a responsabilidade pela administração temporária da Igreja Católica e do Vaticano é do camerlengo.

Fumaça branca

Será eleito aquele que receber no mínimo dois terços dos votos. Os escrutínios acontecem já desde o primeiro dia de conclave, mas sempre que são contados os votos e ninguém obtém o mínimo para vencer, o processo é repetido.

Após cada contagem, todas as cédulas de voto e papéis com anotações sobre o resultado são queimados. Uma fumaça escura sai da chaminé da Capela Sistina, indicando aos fiéis que não há definição.

Quando alguém recebe mais de dois terços dos votos, o decano pergunta ao eleito se ele aceita a eleição canônica e como quer ser chamado. Os demais cardeais então prestam homenagem, se ajoelhando diante do novo papa, e a fumaça branca é vista, e em geral celebrada, pelos cristãos do lado de fora.