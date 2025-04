Milhares de pessoas visitam o túmulo do papa Francisco à espera do conclave

Milhares de pessoas visitaram neste domingo(27) o túmulo do papa Francisco em Roma, um dia após uma despedida multitudinária e enquanto uma pergunta paira sobre a Cidade Eterna: quem substituirá o primeiro pontífice latino-americano?

A data do conclave para eleger seu sucessor poderá ser anunciada na segunda-feira, após uma nova reunião de cardeais. A hierarquia eclesiástica sempre insistiu que esperaria o funeral do jesuíta argentino antes de convocá-la.

Aguardando esse momento crucial para a Igreja Católica, mais de 10 mil pessoas fizeram fila desde o início da manhã deste domingo para o primeiro dia de visitação do túmulo de Francisco na Basílica de Santa Maria Maior, segundo a imprensa local.

Tatiana Alva, uma peruana de 49 anos residente no Canadá, não conseguiu conter as lágrimas ao vê-lo: "Foi uma figura muito importante pela mensagem que tentava transmitir, por sua dedicação aos pobres, aos abandonados, aos esquecidos."

Cerca de 400.000 pessoas participaram de seu cortejo final pelas ruas de Roma e da Missa de Exéquias no Vaticano no sábado, na presença de dezenas de líderes mundiais, incluindo os presidentes Lula, Donald Trump e Javier Milei.

O túmulo do 266º sumo pontífice é um reflexo da imagem de simplicidade que ele desejou projetar em vida. Fica na lateral do templo do século V, local de uma antiga estante para castiçais, entre dois confessionários.