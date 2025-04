Milhares de indígenas chegam a Bogotá para marchar em apoio ao governo

Mais de 10.000 indígenas se reuniram nesta segunda-feira (28) em uma universidade pública de Bogotá, onde aguardavam a chegada de mais comunidades originárias para apoiar as marchas de 1º de maio convocadas pelo governo da Colômbia em defesa de suas reformas de esquerda.

Faltando pouco mais de um ano para o término de seu mandato, o presidente Gustavo Petro convocou a população a apoiar seus projetos rejeitados pelo Congresso, no contexto das marchas do Dia Internacional do Trabalhador.