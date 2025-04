México envia nota diplomática aos EUA sobre nova base militar na fronteira

O México enviou uma nota diplomática aos Estados Unidos sobre uma base militar que planeja instalar em sua fronteira sul com este país, declarou a presidente Claudia Sheinbaum nesta quarta-feira (16).

A comunicação enviada a Washington sinaliza que o governo mexicano espera que as ações militares dos Estados Unidos no limite da fronteira não ultrapassem esta área, acrescentou Sheinbaum durante sua coletiva de imprensa matinal.

Na terça-feira, a imprensa americana reportou que soldados dos EUA começarão a patrulhar uma área de cerca de 270 quilômetros nos estados do Arizona e Novo México, na fronteira com os territórios mexicanos de Baja California, Chihuahua e Sonora, que será considerada parte de um forte militar localizado nessa região.

"É uma decisão deles, autônoma, de seu próprio território", reconheceu a presidente mexicana, que também expressou seu desejo de continuar colaborando com seu vizinho em questões de segurança.

Em março, os Estados Unidos enviaram dois navios destruidores de mísseis, um no Golfo do México e outro na costa oeste, para apoiar as tarefas de segurança na fronteira.