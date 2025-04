Messi se despede do papa Francisco: 'Distinto, próximo, argentino...'

O astro argentino Lionel Messi enviou uma mensagem de gratidão ao papa Francisco após sua morte nesta segunda-feira (21), aos 88 anos.

"Um papa distinto, próximo, argentino... Descanse em paz, papa Francisco", escreveu a atual estrela do Inter Miami, da Liga Norte-Americana (MLS), no Instagram.

"Obrigado por tornar o mundo um lugar melhor. Sentiremos sua falta", acrescentou na publicação.

O capitão da seleção argentina ilustrou sua mensagem com uma foto de sua visita ao Vaticano em 2013, onde foi recebido por Francisco, um fã confesso do futebol, a quem presenteou com uma pequena oliveira.

O jesuíta argentino teve então um encontro com as seleções do seu país e da Itália, lideradas por Messi e Gianluigi Buffon.

As equipes jogaram uma partida amistosa em Roma em homenagem a Francisco, que alguns meses antes havia se tornado o primeiro papa latino-americano.

Durante seu pontificado, Messi enviou a Francisco as camisas dos clubes em que jogou: Barcelona, Paris Saint-Germain e Inter Miami.

"Obrigado pela proximidade, obrigado pela mensagem e por não deixar a fama subir à cabeça", disse Francisco em 2021, após receber o uniforme autografado do PSG.

Francisco nunca escondeu sua paixão pelo futebol, que ele chamava de "o esporte mais bonito do mundo" e via como um instrumento de paz e educação.

Dos seus compatriotas Messi e Diego Maradona ao sueco Zlatan Ibrahimovic, Jorge Bergoglio recebeu no Vaticano as estrelas de maior destaque do 'rei dos esportes' e foi sócio honorário do San Lorenzo, seu clube do coração desde menino.