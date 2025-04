Meloni e Trump esperançosos sobre possível acordo tarifário entre EUA e UE

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu na Casa Branca a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, nesta quinta-feira (17), para discutir as perspectivas de um acordo tarifário com a União Europeia.

"Estou confiante de que podemos chegar a um acordo e estou aqui para contribuir para isso", disse Meloni, líder da extrema direita em seu país, aos repórteres no início de um almoço com Trump.

Meloni criticou as tarifas "equivocadas" de 20% sobre as exportações da UE (suspensas por 90 dias), mas se esforça para manter os laços com Washington.