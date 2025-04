Marco Rubio reorganiza Departamento de Estado americano

O chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, revelou, nesta terça-feira (22), um amplo projeto de reorganização do Departamento de Estado, que inclui a eliminação de alguns postos encarregados de supervisionar os direitos humanos e os crimes de guerra no mundo.

"A burocracia crescente criou um sistema mais comprometido com a ideologia política radical do que com a promoção dos interesses nacionais fundamentais dos Estados Unidos", alegou, em alusão às críticas da direita à democracia americana e à promoção dos direitos humanos.