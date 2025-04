Maldivas proíbe entrada de turistas israelenses em protesto por guerra em Gaza

As Maldivas anunciaram, nesta terça-feira (15), a proibição da entrada de cidadãos israelenses como um sinal de sua "forte solidariedade" com a população de Gaza, afetada pela guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas.

Os parlamentares do arquipélago turístico do Oceano Índico aprovaram um projeto de lei promulgado de forma imediata pelo presidente Mohamed Muizu.

"As Maldivas reafirmam sua solidariedade resoluta com a causa palestina", acrescentou em um comunicado.

Uma proibição semelhante a turistas de Israel foi suspensa no início da década de 1990, e as autoridades retomaram brevemente as relações diplomáticas com o país em 2010.