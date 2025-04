Mais de 50 países tentam renegociar tarifaço com os Estados Unidos, afirma assessor de Trump

Com uma enorme tabela, Trump anunciou as tarifas na quarta-feira (2). Brendan SMIALOWSKI / AFP

Um dia após a nova política tarifária dos Estados Unidos, popularizada como "tarifaço de Donald Trump", entrar em vigor, mais de 50 países solicitaram renegociação comercial com a Casa Branca neste domingo (6). É o que revela Kevin Hassett, diretor do Conselho Econômico Nacional dos EUA.

Hassett revelou a informação durante entrevista à ABC News, mas preferiu manter em sigilo quais países buscam renegociar as tarifas junto aos Estados Unidos, segundo o g1. Apesar disso, pontuou que o objetivo de todos que procuraram a Casa Branca é reduzir as tarifas anunciadas pelo presidente Donald Trump.

O diretor do Conselho Econômico Nacional também explicou que o pacote de tarifas não é uma manobra indireta de Trump para pressionar o Banco Central dos Estados Unidos a cortar as taxas de juros no país.

Sobre a ausência da Rússia na lista de países contemplados com tarifas norte-americanas, Hassett alegou que Trump entendeu que impor novas taxas aos russos poderia prejudicar as negociações de paz entre o país e a Ucrânia — conduzidas de perto pelo presidente norte-americano.

Tarifas impostas

Com o slogan "Dia da Libertação", Donald Trump anunciou na quarta-feira (2) tarifas recíprocas a países que taxam produtos de origem norte-americana. A alíquota estabelecida para o Brasil foi de 10%.

Trump exibiu uma tabela com as alíquotas cobradas pelos países e as que serão aplicadas pelos Estados Unidos. A tarifa média, segundo ele, será de 25%. Para a China, a taxação será de 34%, e para a União Europeia, 20%. Camboja, com 49%, e Madagascar, com 47%, lideram.

Além disso, foram apresentadas:

Tarifa de 25% sobre qualquer país que importe petróleo e/ou gás da Venezuela;

Tarifas adicionais de 20% sobre a China ;

; Tarifas sobre medicamentos farmacêuticos importados, ainda a serem definidas;

Tarifa de 25% sobre a importação de aço e alumínio , já em vigor desde 12 de março;

, já em vigor desde 12 de março; Tarifas de 25% sobre algumas das importações vindas do México e do Canadá e que não se enquadrem no USMCA (acordo comercial que existe entre os três países).

Impacto no Brasil