Mais de 400.000 crianças podem sofrer de 'desnutrição severa' na Síria, diz ONG

Mais de 400.000 crianças na Síria podem sofrer de "desnutrição severa" após a suspensão da ajuda dos Estados Unidos, alertou nesta quarta-feira (16) a ONG Save the Children, que afirma ter reduzido suas atividades no país.

Em um comunicado, Bujar Hoxha, diretor da Save the Children para a Síria, pediu à comunidade internacional que cobrisse urgentemente o déficit de financiamento.

Também enfatizou que as necessidades estão "mais altas do que nunca" após anos de guerra e colapso econômico.

O congelamento dessa ajuda forçou a Save the Children a interromper mais de um terço de seus programas de nutrição na Síria, afetando mais de 40.500 crianças com menos de cinco anos de idade, segundo o comunicado.

Hoxha disse que isso ocorre "no pior momento", já que "as necessidades na Síria são maiores do que nunca".