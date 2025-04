Lula terá reunião bilateral com Putin em visita à Rússia em maio, diz embaixador

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve ter uma reunião bilateral com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, durante visita ao país no início de maio, afirmou o embaixador russo no Brasil, Alexey Labetskiy. Lula viajará entre 8 e 10 de maio para participar das comemorações dos 80 anos do "Dia da Vitória", quando os russos celebram a vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazista na segunda guerra mundial.

Questionado se os chefes de Estados tratarão de temas como a guerra com a Ucrânia, o embaixador disse que "não pode prever todos os temas que serão discutidos". Ele adiantou, porém, que questões relacionadas aos Brics - grupo que reúne, além dos dois países Índia, China e África do Sul - devem ser tratadas, assim como financiamentos do banco do bloco, o Novo Banco de Desenvolvimento (NDB, na sigla em inglês).

Já o comércio entre os países em outras moedas além do dólar, para o embaixador, é uma questão de mais longo prazo. "Estou convencido de que isso não será uma corrida de 100 metros", completou.