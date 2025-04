Lula decreta sete dias de luto após a morte do papa Francisco: "A humanidade perde hoje uma voz de respeito"

Lula decretou sete dias de luto pela morte do papa Francisco.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se manifestou após a morte do papa Francisco , anunciada pelo Vaticano nesta segunda-feira (21). Em publicação feita em rede social, Lula decretou sete dias de luto .

Lula mencionou também a atenção do papa a outros temas , como mudanças climáticas e a luta contra desigualdade.

"Com sua simplicidade, coragem e empatia, Francisco trouxe ao Vaticano o tema das mudanças climáticas. Criticou vigorosamente os modelos econômicos que levaram a humanidade a produzir tantas injustiças. Mostrou que esse mesmo modelo é que gera desigualdade entre países e pessoas. E sempre se colocou ao lado daqueles que mais precisam: os pobres, os refugiados, os jovens, os idosos e as vítimas das guerras e de todas as formas de preconceito", escreveu Lula.