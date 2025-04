Luisa González, o ás da esquerda para recuperar poder no Equador

No domingo, ela disputará novamente a eleição, como em 2023, contra o presidente Daniel Noboa, em sua segunda tentativa de levar a esquerda de volta ao poder. Desta vez, as pesquisas preveem um segundo turno acirrado.

E no debate presidencial, ela repreendeu Noboa. "Daniel, olhe na minha cara (...) Eu não permito que você me desrespeite", disse ela ao líder, que a chamou de "histérica".

Correa foi condenado por corrupção e é um fugitivo da Justiça, mas, do exílio, ele ainda controla certos aspectos do poder.

Sua influência sobre González "é um problema" e as pessoas "não veem isso com bons olhos", disse à AFP o cientista político Simón Pachano.

Em seu breve período no Congresso, ela foi um dos membros da assembleia que se opôs à descriminalização do aborto. No entanto, ela defende outras causas feministas e apela para que as mulheres cheguem ao poder.