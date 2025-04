Musk diz que tempo dedicado ao governo Trump "diminuirá significativamente"; saída do cargo é especulada

No dia 2 de abril, site norte-americano publicou que Musk deixará cargo para evitar conflito de interesses. ANNA MONEYMAKER / GETTY IMAGES / AFP

Elon Musk planeja reduzir significativamente as horas gastas com o governo de Donald Trump em maio para se concentrar na Tesla, disse o CEO da fabricante de carros elétricos nesta terça-feira (22).

No dia 2 de abril, a saída de Musk do cargo de liderança no Departamento de Eficiência Governamental já era especulada pelo site norte-americano Politico.

— Provavelmente, no próximo mês, meu tempo alocado ao DOGE (o escritório criado por Trump para cortar gastos federais) diminuirá significativamente — disse Musk em uma teleconferência discutindo os lucros do primeiro trimestre da Tesla, um período em que seus lucros caíram 71% em comparação ao mesmo período em 2024.

Leia Mais Marta Sfredo: Dólar cai no Brasil enquanto Trump põe em xeque símbolos do poder econômico dos EUA

De acordo com dados apresentados pela empresa nesta terça-feira (22), a queda foi maior do que a estimada pelos analistas do mercado.

O fundador e diretor-executivo da empresa, Elon Musk, que se tornou nos últimos meses o braço direito do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a demanda por automóveis está sendo afetada por um "sentimento político em mudança".

A Tesla registrou lucros de US$ 409 milhões (R$ 2,3 bilhões, na cotação atual).

Leia Mais Universidade de Harvard processa governo Trump em meio a cortes no financiamento

A empresa corrigiu para baixo suas previsões de resultados para 2025 pelo possível efeito que o terremoto comercial causado pela política tarifária de Trump poderão ter sobre a demanda.

Conflito de interesses

No dia 2 de abril, a saída de Musk do cargo já era especulada pelo site norte-americano Politico. A informação teria sido revelada pelo presidente Donald Trump para membros do seu gabinete. Três fontes revelaram, em anonimato, que a decisão seria de comum acordo entre Musk e Trump.

Apesar do afastamento de Musk, o presidente norte-americano demonstrou satisfação pela atuação do bilionário no governo dos Estados Unidos.

Em 130 dias encerra-se o contrato do bilionário como funcionário especial do governo, atribuição que lhe isenta temporariamente de exercer cargos que causem conflitos de interesses. Ou seja, caso ele prossiga no governo após este período, precisará abrir mão do comando de suas empresas – entre elas a Tesla e SpaceX.

Trump afirmou que "em algum momento Elon vai querer voltar para suas empresas". A fala deu indicativos que Musk não pretende abrir mão da função de CEO em seus negócios.