Lucros da Alphabet crescem 46% no 1º trimestre por nuvem e IA

A empresa matriz do Google, Alphabet, registrou lucro de 34,5 bilhões de dólares (R$ 195 bilhões) no trimestre recém finalizado, um aumento de 46% em relação ao mesmo período do ano passado, impulsionado pelas operações de computação na nuvem e a inteligência artificial (IA).

As receitas globais da Alphabet cresceram 12%, para 90,2 bilhões de dólares (R$ 511 bilhões), em comparação com o mesmo período do ano anterior, enquanto as receitas da unidade de nuvem aumentaram 28%, para 12,3 bilhões de dólares (R$ 69,8 bilhões), informou a gigante da tecnologia nesta quinta-feira (24).