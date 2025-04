Londres acusa Israel de impedir entrada de dois parlamentares britânicos

O secretário britânico de Relações Exteriores, David Lammy, denunciou neste sábado (5) que Israel deteve e impediu a entrada no país de dois legisladores, o que descreveu como "inaceitável" e muito preocupante.

Yuan Yang e Abtisam Mohamed, do Partido Trabalhista, que está no poder, viajaram para Israel, tiveram sua entrada impedida e foram deportados, informou a imprensa local.

"O foco do governo britânico continua a ser assegurar o retorno à trégua e as negociações para conter o derramamento de sangue, liberar os reféns e acabar com o conflito em Gaza", acrescentou o ministro.