Líderes mundiais prestam homenagem ao papa Francisco

Mandatários de todo o mundo prestaram homenagem nesta segunda-feira (21) ao papa Francisco, depois que o Vaticano anunciou a morte do sumo pontífice aos 88 anos.

Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou sete dias de luto. "A humanidade perde hoje uma voz de respeito e acolhimento ao próximo. O papa Francisco viveu e propagou em seu dia a dia o amor, a tolerância e a solidariedade que são a base dos ensinamentos cristãos", escreveu o presidente no Instagram.

Estados Unidos

"Descanse em paz, papa Francisco", publicou na rede social X a Presidência dos Estados Unidos. O vice-presidente americano, J.D. Vance, que é católico e se reuniu com o pontífice no domingo (20), declarou que o seu "coração está com os milhões de cristãos" do mundo.

Argentina

O presidente argentino Javier Milei se disse honrado por ter conhecido "em sua bondade e sabedoria" o papa Francisco, "apesar de diferenças que hoje são menores".

Cuba

O presidente Miguel Díaz-Canel lamentou a morte do papa Francisco e destacou a sua "proximidade" com Cuba.

União Europeia

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, considerou que Francisco "inspirou milhões de pessoas, muito além da Igreja Católica, por sua humildade e seu amor tão puros pelos mais desfavorecidos".

Rússia

O presidente Vladimir Putin descreveu Francisco como um "dirigente sábio" e um "defensor constante dos mais altos valores do humanismo e da justiça". Destacou que o Papa "contribuiu ativamente para o desenvolvimento do diálogo entre as igrejas Ortodoxa russa e Católica romana, e a uma interação construtiva entre a Rússia e a Santa Sé".

Ucrânia

O presidente Volodimir Zelensky homenageou um Papa que "rezou pela paz na Ucrânia".

Itália

A morte do papa Francisco "nos aflige profundamente porque um grande homem nos deixou", reagiu a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni.

França

O presidente francês, Emmanuel Macron, prestou homenagem a quem sempre esteve "com os mais vulneráveis e os mais frágeis" e expressou suas "condolências mais sinceras aos católicos de todo o mundo".

Polônia

O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, exaltou "um homem bom, afetuoso e sensível".

Reino Unido

O rei Charles III da Inglaterra disse nesta segunda-feira que estava "profundamente entristecido" pela morte do papa Francisco, que serviu ao mundo com "devoção durante toda a sua vida". O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, destacou, por sua vez, os "esforços incansáveis" do sumo pontífice "por um mundo mais justo".

Irlanda

O primeiro-ministro Micheal Martin se referiu a Francisco como um "campeão da justiça no mundo moderno" e como um defensor dos "pobres" e dos "oprimidos".

Espanha

O presidente de governo, Pedro Sánchez, ressaltou o compromisso de Francisco "com a paz, a justiça social e os mais vulneráveis".

Alemanha

O chefe de governo demissionário, Olaf Scholz, descreveu Francisco como um "defensor dos mais fracos" e como um "homem de reconciliação". Seu sucessor eleito, Friedrich Merz, destacou, por sua vez, o "compromisso incansável" do Papa com os "mais vulneráveis" e "pela justiça e a reconciliação".

Hungria

"Obrigado por tudo", disse o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán.

Portugal

O primeiro-ministro Luis Montenegro exaltou o "legado único de humanismo, empatia, compaixão e proximidade com as pessoas".

Israel

O presidente Isaac Herzog prestou homenagem a "um homem de profunda fé e compaixão sem fim".

Autoridade Palestina

O presidente da Autoridade Palestina Mahmud Abbas homenageou "um amigo fiel do povo palestino", que reconheceu a Palestina como Estado.

Líbano

O Líbano perdeu um "amigo querido" e um "apoio fervoroso", reagiu o presidente Joseph Aoun, que disse que a morte de Francisco representa uma "perda para toda a humanidade".

Irã

O porta-voz da diplomacia iraniana, Esmail Baghai, ofereceu suas "condolências a todos os cristãos do mundo" e disse "rezar para Deus todo-poderoso pela paz" do papa Francisco.

Egito

O presidente Abdel Fattah al Sissi lamentou "uma profunda perda para todo o mundo" e considerou que Francisco foi "uma voz de paz, amor e compaixão".

União Africana

A União Africana prestou homenagem a um "defensor inabalável da paz".

Quênia

O presidente William Ruto aplaudiu o "compromisso inabalável" do Papa "a favor da inclusão e da justiça".

Etiópia

O primeiro-ministro Abiy Ahmed exaltou o "legado de compaixão" e "de humildade" que Francisco deixa.

Índia

O primeiro-ministro Narendra Modi afirmou que o Papa foi um "modelo de compaixão, humildade e valor espiritual".

Sri Lanka