Líderes latinos prometem união frente a guerra comercial dos EUA

A reunião de cúpula da Celac terminou nesta quarta-feira com promessas de união da América Latina e do Caribe frente à guerra comercial dos Estados Unidos.

"São momentos de mudanças profundas no comércio mundial, que afetam os nossos países", disse a governante mexicana, Claudia Sheinbaum. "Hoje, mais do que nunca, é um bom momento para reconhecer que a América Latina e o Caribe necessitam de unidade e solidariedade de seus governos e de seus povos e fortalecer uma maior integração regional", acrescentou.

No fim do encontro, a Colômbia assumiu a presidência rotativa da Celac, com um chamado de Petro por uma ajuda a Haiti, Cuba e Venezuela. O colombiano disse que vai se dedicar a criar grupos de trabalho voluntários para o fortalecimento democrático do Haiti e para "a superação concreta dos bloqueios impostos a Cuba e Venezuela".