Autoridades sírias efetuaram uma rara prisão de dois líderes da milícia palestina Jihad Islâmica. O Ministério do Interior da Síria confirmou na terça-feira, 22, as detenções, mas não informou o motivo.

A ação sinaliza uma nova configuração de alianças no Oriente Médio, com a Síria se afastando do Irã.