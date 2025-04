Líder do principal partido de oposição da Turquia pede eleições antecipadas

O líder do principal partido da oposição na Turquia fez um apelo, neste domingo (6), por eleições antecipadas "no máximo até novembro", após 10 dias de protestos desencadeados pela prisão do prefeito de Istambul.

"Em novembro, no máximo, enfrentarão o nosso candidato (...) Convidamo-los a submeterem-se novamente à vontade do povo, porque a maior moção de censura da história conduzirá a isso. Desafiamos vocês. Queremos o nosso candidato ao nosso lado e as nossas urnas à nossa frente", disse Özgür Özel, presidente do CHP (Partido Republicano do Povo, social-democrata), dirigindo-se ao presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, durante um congresso extraordinário do partido em Ancara.

"Se tiver coragem, virás. Se desejarem, pode ser a partir da primeira semana de junho. Se disserem 'Não, é muito cedo', então na metade de seu mandato, em novembro", acrescentou.

Denunciando um "golpe de Estado", o CHP mobilizou dezenas de milhares de pessoas nas ruas de Istambul e de muitas outras cidades do país nos dias que se seguiram à detenção, em 19 de março, do prefeito de Istambul, Ekrem Imamoglu, que foi nomeado como candidato do partido às próximas eleições presidenciais.

O CHP venceu as municipais de março de 2024 com 37,8% dos votos em todo o país, conquistando, além de grandes cidades como Istambul e Ancara, redutos do partido AKP do presidente Erdogan.