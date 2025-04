Kim Jong-un é flagrado disparando rifle de precisão em visita a soldados na Coreia do Norte

Kim Jong-un observando pela mira do rifle, com o dedo no gatilho. STR/KCNA VIA KNS / AFP

Líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un testou pessoalmente um novo rifle de precisão utilizado pelo exército do país. Ele foi fotografado durante visita para inspecionar soldados das forças especiais no sábado (5), enquanto efetuava disparos.

As unidades que ele visitou estão entre as que enviou militares à Rússia para apoiar a guerra contra a Ucrânia, de acordo com a agência de espionagem da Coreia do Sul.

Na visita a uma unidade de operações especiais na sexta-feira, Kim disse que "o treinamento intensivo fortaleceu a capacidade atual de garantir a vitória no campo de batalha", segundo a agência de notícias estatal KCNA.

Ele acrescentou que o treinamento dos soldados é "a expressão mais vívida de patriotismo e lealdade ao país".

Imagens divulgadas pela agência mostram Kim olhando através da mira de um rifle de precisão que será "fornecido a unidades de operações especiais".