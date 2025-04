Kim Kardashian, a influencer absoluta no século XXI

Outros símbolos pop foram consumidos pela fama, pelo abuso de drogas ou por problemas pessoais, mas Kardashian se manteve no auge do seu poder e desafia aqueles que a criticam por falta de substância ou por ser famosa apenas porque é famosa.

A superestrela deve testemunhar em maio em um tribunal de Paris, que nesta segunda inicia as audiências por um assalto a mão armada em 2016 que terminou com o roubo de joias de Kardashian avaliadas em milhões de dólares.

Depois do divórcio de seus pais, em 1991, sua mãe se casou com Bruce Jenner, campeão olímpico de decatlo em 1976, que passou pela transição de gênero e agora se chama Caitlyn.

Os céticos ressaltaram que o vídeo, gravado quatro anos antes, apareceu justo quando Kardashian e sua família se preparavam para promover "Keeping up with the Kardashians", um reality show que seguia de perto as vidas dos membros do clã em meio ao luxo e à riqueza, mas também de uma mesquinhez e superficialidade incríveis.